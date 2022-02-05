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В чем заключается работа автомеханика?

В чем заключается работа автомеханика?

Каждый, кто владеет автомобилем, знает, что иногда автомобиль выходит из строя. В наше время автомобиль является основным средством передвижения, и без него очень трудно обойтись.

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