Участник боев за Мариуполь рассказал о «подлянке» ВСУ

В одной из девятиэтажек в Мариуполе Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили ловушку — бронежилет с гранатой без кольца, рассказал участник боев за город, сотрудник первого специального полка МВД по ДНР по имени Роман.
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