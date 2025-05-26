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Участник боев за Мариуполь рассказал о «подлянке» ВСУ

Участник боев за Мариуполь рассказал о «подлянке» ВСУ

В одной из девятиэтажек в Мариуполе Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили ловушку — бронежилет с гранатой без кольца, рассказал участник боев за город, сотрудник первого специального полка МВД по ДНР по имени Роман.

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