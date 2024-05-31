Что будет с автокредитами после повышения ключевой ставки

После повышения ключевой ставки вырастут автокредиты, а также снизится интерес к покупке машин. Об этом сообщила заместитель генерального директора по финансовым сервисам ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Жанна Специальная.
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