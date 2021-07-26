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Военные ЛНР сорвали бомбовый удар украинского дрона по зданию правительства республики

Военные ЛНР сорвали бомбовый удар украинского дрона по зданию правительства республики

Военнослужащие ЛНР сорвали бомбовый удар беспилотника Вооруженных сил Украины по зданию правительства непризнанного государства.

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