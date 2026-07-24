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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Сегодня «Феррари» подтвердила наши опасения – они находятся впереди всех»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Венгрии , отметив, что результаты сессий подтвердили статус « Феррари » как главных фаворитов гонки.

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