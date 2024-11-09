Сегодня электричество отключают только в центральной части Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В субботу, 9 ноября, плановые отключения электричества коснутся 16 улиц и переулков в Центральном районе РЭС: Самое короткое отключение продлится 4 часа, самое длительное – 7 часов.
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