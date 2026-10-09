МИД: посольство России выясняет обстоятельства задержания главы «Рыбаря» в Черногории

Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания основателя телеграм-канала Рыбарь Михаила Звинчука.
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