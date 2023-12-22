Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 883 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Надо вообще прекратить любой экспорт из РОССИИ в Штаты, от слова - совсем....Минфин США ввел з...
  • Лидия Санникова
    Хватит. В Союзе на халяве сидели. Просто гнать из России в кишлаки и аулы. Прилепина пусть с собой заберут.Ташкент вызвал по...
  • АндрейБорков
    Относительно укрошумерских диверсантов и их пособников необходимо разрешить любые меры, которые могут быть применены ...СБУ пообещала уси...

РБК: японцы прекратят выпуск в России антибиотика вильпрафен

РБК: японцы прекратят выпуск в России антибиотика вильпрафен

Имеющая штаб-квартиру в Японии международная фармацевтическая компания Astellas захотела вывести с российского рынка два антибиотика – вильпрафен и вильпрафен солютаб (международное непатентованное наименование – джозамицин).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх