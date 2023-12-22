РБК: японцы прекратят выпуск в России антибиотика вильпрафен

Имеющая штаб-квартиру в Японии международная фармацевтическая компания Astellas захотела вывести с российского рынка два антибиотика – вильпрафен и вильпрафен солютаб (международное непатентованное наименование – джозамицин).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии