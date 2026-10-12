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Газета.ру

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Дочь Юрия Лонго рассказал, что иллюзионист завещал все имущество на третью жену

Дочь Юрия Лонго рассказал, что иллюзионист завещал все имущество на третью жену

Единственная дочь иллюзиониста Юрия Лонго Юлия призналась в шоу «Звезды сошлись», что осталась без наследства.

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