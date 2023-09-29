Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Проголосовали за жидов... и поплатились за это... и жизнью и здоровьем... А как сакали, как скакали... ))) Кастрюли н..."Украина должна у...
  • Андрей Равдин
    Этих только могила исправит."Украина должна у...
  • Александр Рожков
    Нет, ну а чего вы здесь нашли великого то? Не вижу ни чего достойного. Говорит, как с рабами. И чего он ждет?Воистину велик бы...

Раз ОДКБ не является оборонительным блоком, то что же это за монстр такой, зачем он вообще нужен?

Раз ОДКБ не является оборонительным блоком, то что же это за монстр такой, зачем он вообще нужен?

ОДКБ ПРОТИВ РОССИИ: ВСЯ ПРАВДА В ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ СМИ и выступления официальных лиц создали этой организации репутацию серьёзного оборонительного блока, которым она на самом деле никогда не являлась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Марина Биченова
Надо им отправить домой  поданных, нечего им делать в России.
Ответить
1 д.
Николай Силифонкин
Поддерживаю автора.Только России начать нужно с себя.Все , якобы , союзники,ведут себя точно так же как и наши господа.Возможно и виллы за границей находятся через забор.
Ответить
18 час.
Компанцев Сергей
в свое время кто клялся в верности царю может и предок пашиняна и карабах сама армения  не признала за 30 лет и что армения выплатила свою долю ссср но зато получала при земтресянии в спетаке что денег а точнее золота не стоит и прочее ведь она использует код денег ссср а своих то нет и не будет .. это мое личное мнение факт есть факт а по защите карабаха я на сколько знаю нет не чего ..
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх