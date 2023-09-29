Раз ОДКБ не является оборонительным блоком, то что же это за монстр такой, зачем он вообще нужен?

Компанцев Сергей

в свое время кто клялся в верности царю может и предок пашиняна и карабах сама армения не признала за 30 лет и что армения выплатила свою долю ссср но зато получала при земтресянии в спетаке что денег а точнее золота не стоит и прочее ведь она использует код денег ссср а своих то нет и не будет .. это мое личное мнение факт есть факт а по защите карабаха я на сколько знаю нет не чего ..