ОДКБ ПРОТИВ РОССИИ: ВСЯ ПРАВДА В ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ СМИ и выступления официальных лиц создали этой организации репутацию серьёзного оборонительного блока, которым она на самом деле никогда не являлась.
Раз ОДКБ не является оборонительным блоком, то что же это за монстр такой, зачем он вообще нужен?
Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Надо им отправить домой поданных, нечего им делать в России.
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1 д.
Николай Силифонкин
Поддерживаю автора.Только России начать нужно с себя.Все , якобы , союзники,ведут себя точно так же как и наши господа.Возможно и виллы за границей находятся через забор.
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18 час.
Компанцев Сергей
в свое время кто клялся в верности царю может и предок пашиняна и карабах сама армения не признала за 30 лет и что армения выплатила свою долю ссср но зато получала при земтресянии в спетаке что денег а точнее золота не стоит и прочее ведь она использует код денег ссср а своих то нет и не будет .. это мое личное мнение факт есть факт а по защите карабаха я на сколько знаю нет не чего ..
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13 час.
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