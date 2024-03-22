Трампу не хватит денег для выплаты судебных штрафов даже после продажи поместья

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта, ФедералПресс. Выяснилось, что бывшему президенту США Дональду Трампу не хватит средств для выплаты залога для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о возможном завышении стоимости активов.
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