Калининская ЦРКБ станет пилотной площадкой для ИИ‑платформы поддержки молодых врачей. В Калининском округе Тверской области стартует пилотный проект по внедрению цифровой платформы с искусственным интеллектом для адаптации молодых медиков.
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