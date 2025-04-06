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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Большунов: «В начале сезона, когда ковидом переболел, выходил на тренировку и замечал осложнения по зрению. Один глаз видит, а второй не видит»

«Во время тренировок в начале сезона, когда ковидом переболел, выходил на тренировку и даже осложнения замечал по зрению.

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