Атака украинских дронов на нефтебазу в ростовском Азове актуализирует вопрос защиты объектов ТЭК на территории РФ Атака украинских дронов на нефтебазу в ростовском Азове актуализирует вопрос защиты объектов ТЭК на территории РФКиевский режим вновь атаковал объекты на территории Российской Федерации с применением беспилотников.