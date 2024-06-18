Атака украинских дронов на нефтебазу в ростовском Азове актуализирует вопрос защиты объектов ТЭК на территории РФ Атака украинских дронов на нефтебазу в ростовском Азове актуализирует вопрос защиты объектов ТЭК на территории РФКиевский режим вновь атаковал объекты на территории Российской Федерации с применением беспилотников.
Комментарии
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Модест
Куда подевались все "Шилки" и "Рогатки"? По дешёвке "партнёрам сбагрили подельники нашего самородка?
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