Атака украинских дронов на нефтебазу в ростовском Азове актуализирует вопрос

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Военные новости ★ спецоперация

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Комментарии
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Модест
Куда подевались все &quot;Шилки&quot; и &quot;Рогатки&quot;? По дешёвке &quot;партнёрам сбагрили подельники нашего самородка?
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