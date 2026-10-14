Кола и никаких диет: 101-летний китаец удивил нестандартным рецептом долголетия

Житель Китая, отметивший 101-й день рождения, признался, что всю жизнь ел что хотел и не отказывал себе в газировке.
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Люди сильно различаются генетипически относительно того, какая для кого диета является оптимальной. Это связано с преобладающей диетой предков, возможно. Потому, как только появляются признаки выхода организма из баланса, в виде избытка веса, диабета 2-го типа или рака, то есть смысл задуматься относительно того, на сколько следуешь оптимальному для своего типа диетическому стилю? Для некоторого типа людей оптимальной является кетоновая диета - с большим количеством жиров, умеренно белков и очень мало углеводов. Для них популярная стандартная глюкозная диета с большим количеством углеводов, умеренным белка и совсем мало жира определённо не есть то, что располагает к здоровью и долголетию.