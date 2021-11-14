На Садовой улице заработал бар Nine Wines. По бокалам там разливают девять вин, стол в центре зала сделали в форме девятки

На Садовой улице заработал бар Nine Wines. По бокалам там разливают девять вин, стол в центре зала сделали в форме девятки

На Садовой улице, 7-9-11 открыли винный бар Nine Wines, сообщили «Бумаге» представители проекта. Миссия заведения — предложить горожанам достойное меню за небольшие деньги.

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