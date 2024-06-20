«Питтсбург» продлил контракт с Недельковичем на 2 года. Кэпхит – 2,5 млн долларов

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата – 2,5 млн долларов в год в среднем. В сезоне-2023/24 Алекс Неделькович провел 38 игр в регулярном чемпионате НХЛ за «Питтсбург», отражая в среднем 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,97.