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Подсчитали – прослезились: с начала года из Украины сбежало еще 400 тысяч человек

Подсчитали – прослезились: с начала года из Украины сбежало еще 400 тысяч человек

С начала года из Украины выехало еще 400 тысяч человек – дополнительно к уже выехавшим ранее. Такие данные следуют из обнародованного украинским Нацбанком на своем сайте отчета о макроэкономической ситуации в стране.

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