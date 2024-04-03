Захарова напомнила Армении, куда США заводили своих союзников

Когда в НАТО дают какой-то стране обещания, нужно задать вопрос: где у них до этого получалось, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».
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