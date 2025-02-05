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Личное мнение и позиция журналиста

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Алтай получает бренд родины железных дорог, коллектив краевого архива награжден знаком "За верность истории России"

В рамках мероприятия «по следам Петра Козьмича Фролова», посвященных празднованию 250-летия со дня рождения горного инженера, начальника Колывано-Воскресенских заводов, сенатора, действительного тайного советника Фролова П.

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Андрей Маевич
Центральный музей РЖД
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19 час.
Андрей Маевич
Змеиногорская чугунка поворотный круг центральный музей РЖД
Ответить
19 час.
Андрей Маевич
Виадук Змеиногорская чугунка,центральный музей РЖД
Ответить
19 час.
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