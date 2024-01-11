В Хабаровском крае открыли 13-километровую ледовую препераву

Ледовая дорога, проложенная через реку Амур и соединившая город Амурск с селом Вознесенское в Амурском районе Хабаровского края, охватывает более 13 километров, что делает ее одной из самых протяженных в регионе.
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