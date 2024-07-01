Поверхность пола засверкает как зеркало и не будет нуждаться в мытье неделями, если добавить всего 1 ложку этого средства на ведро воды Евгения КомароваЖелание иметь чистые и блестящие полы часто становится центральной заботой хозяйки.
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