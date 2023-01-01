14 случаев, когда попытка создать новогоднее настроение не увенчалась успехом

Для большинства людей Новый год - один из самых любимых и ожидаемых праздников. Однако, хотя люди покупают и упаковывают подарки, украшают елку и дом, продумывают вкусные рецепты к праздничному столу, новогоднее настроение не всегда ломится в дверь.