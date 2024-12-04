Гладиаторы далёкого будущего на мультиарене: Astrum Entertainment анонсировала футур...

Гладиаторы далёкого будущего на мультиарене: Astrum Entertainment анонсировала футуристический шутер Ncore на Unreal Engine 5Российский издатель и разработчик Astrum Entertainment представил футуристический командный PvPvE-шутер от первого лица Ncore.
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