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Не только о футболе

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«Реал» выиграл класико, дубль Беллингема, поражения «Спартака» и «Челси», ЮАР взяла Кубок мира по регби, Винисиус и расизм, 8:0 от «Баварии», поул Леклера в Мехико и другие новости

«Реал» выиграл класико, дубль Беллингема, поражения «Спартака» и «Челси», ЮАР взяла Кубок мира по регби, Винисиус и расизм, 8:0 от «Баварии», поул Леклера в Мехико и другие новости

1. «Барселона» проиграла «Реалу» (1:2) в класико. Илкай Гюндоган забил уже на 6-й минуте, но игру перевернул дубль Джуда Беллингема в конце второго тайма.

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Комментарии
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Лена Мисько
💔 Страшная трагедия из чемпионата Великобритании. Экс-игрок НХЛ умер после глубокого пореза шеи коньком Адам Джонсон скончался в больнице от потери крови после ужасной травмы, полученной в матче. На счету форварда 13 матчей за «Питтсбург», а последние два года он играл в Европе. Ему было всего 29 лет. Светлая память.
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