«Реал» выиграл класико, дубль Беллингема, поражения «Спартака» и «Челси», ЮАР взяла Кубок мира по регби, Винисиус и расизм, 8:0 от «Баварии», поул Леклера в Мехико и другие новости

Лена Мисько

💔 Страшная трагедия из чемпионата Великобритании. Экс-игрок НХЛ умер после глубокого пореза шеи коньком Адам Джонсон скончался в больнице от потери крови после ужасной травмы, полученной в матче. На счету форварда 13 матчей за «Питтсбург», а последние два года он играл в Европе. Ему было всего 29 лет. Светлая память.