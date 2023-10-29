«Реал» выиграл класико, дубль Беллингема, поражения «Спартака» и «Челси», ЮАР взяла Кубок мира по регби, Винисиус и расизм, 8:0 от «Баварии», поул Леклера в Мехико и другие новости

1. «Барселона» проиграла «Реалу» (1:2) в класико. Илкай Гюндоган забил уже на 6-й минуте, но игру перевернул дубль Джуда Беллингема в конце второго тайма.
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