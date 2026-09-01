Экономика России в отчетах и в кошельках: Почему мы не богаче японцев, хотя по рейтингу их обогнали

Андрей Бунич: Россияне могут не почувствовать увеличение ВВП по ППС, поскольку это может происходить лишь на фоне роста цен в других экономиках Георгий Смирнов Фото: Дина Ётова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Наша страна впервые в современной истории закрепилась на четвертом месте среди крупнейших экономик мира по итогам 2025 года, обогнав Японию: $7,26 трлн к $7 трлн соответственно.