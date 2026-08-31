КСИР сбил американский беспилотник MQ9 над Ормузским проливом

Иранские военные сообщили, что подразделения ПВО Корпуса стражей исламской революции сбили американский дрон MQ9 над проливом Ормуз, после чего он упал в воды Персидского залива, сообщает агентство Tasnim.
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