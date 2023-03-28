Сегодня поговорим про мониторы, а если точнее - только про время отклика

Всем привет, дорогие друзья. Рад видеть тебя! Сегодня речь пойдет об экранах, а если быть точнее, то просто о времени отклика.
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