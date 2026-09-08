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Царьград

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Швеция передала Украине самолеты ASC 890 для радиолокации.

Швеция передала Украине самолеты ASC 890 для радиолокации.

Шведские самолеты ASC 890, разработанные компанией Saab, начали работу на Украине. Исполняя патрульные миссии, они способны обнаруживать цели на значительных расстояниях.

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