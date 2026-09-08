Швеция передала Украине самолеты ASC 890 для радиолокации.

Шведские самолеты ASC 890, разработанные компанией Saab, начали работу на Украине. Исполняя патрульные миссии, они способны обнаруживать цели на значительных расстояниях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хирургам пришлось...
- Причину боли ищут...
- СК проверит строй...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым