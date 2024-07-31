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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деян Станкович: «Мне нравится футбол в «спартаковскую» погоду. Наши принципы – биться, не сдаваться и бороться, это в нашем ДНК»

В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 3:0. «Мне многое говорили об истории «Спартака», в том числе, что моросящий дождь – спартаковская погода.

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