Килиан Мбаппе покидает “ПСЖ” после семи сезонов

Французский футболист Килиан Мбаппе объявил о своем уходе из футбольного клуба “Пари Сен-Жермен”. В своем заявлении в социальных сетях нападающий сообщил, что текущий сезон будет для него последним в составе парижской команды.
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