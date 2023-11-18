Верещук: сокращение помощи Запада усугубит сложное положение Украины

Сокращение поддержки от западных государств усугубит сложное положение киевской стороны. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступила заместитель руководителя украинского правительства Ирина Верещук.
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