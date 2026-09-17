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Кэррик про «МЮ»: «Накопилось немало разочарования за 2-3 недели. Нужно переломить ситуацию и снова начать побеждать. Сказал игрокам, что нужно брать ответственность на себя»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик поделился мыслями о прочности команды после поражения от «Брайтона» (2:3) в матче Кубка английской лиги.

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