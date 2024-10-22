В ангарской бильярдной незаконно организовали азартные игры

В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности. Установлено, что с июня по октябрь 2024 года в одной из местных бильярдных проводили игры, для чего установили в помещении специальные автоматы.
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