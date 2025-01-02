Директор Запорожской АЭС рассказал о возможностях станции

После запуска энергоблоков энергии ЗАЭС хватит на Новороссию, Крым и Донбасс Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) после перевода всех шести энергоблоков в режим генерации сможет обеспечить электроэнергией все регионы Новороссии и Донбасса, а также Республику Крым, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.