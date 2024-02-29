Штаб Трампа назвал неконституционным его отстранение от праймериз в Иллинойсе

Global Look Press/Keystone Press Agency/Delcia Lopez Решение суда в американском Иллинойсе о недопуске бывшего лидера США Дональда Трампа к участию в первичном голосовании за республиканских кандидатов на пост президента противоречит конституции, говорится в заявлении предвыборного штаба политика.