Трамп захотел снова подружиться с Путиным

Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США, выразил надежду на восстановление отношений с российским президентом Владимиром Путиным, если ему удастся выиграть выборы в ноябре.
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