Юрист Виноградов: работодатель должен оплатить все дни больничного в праздники

Работодатель должен оплатить сотруднику все больничные дни даже в новогодние праздники. Об этом 4 января в беседе с RT сообщил доктор юридических наук, декан факультета права Высшей школы экономики (НИУВШЭ), профессор Вадим Виноградов.
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