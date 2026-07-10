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«Голосование – херня, номинация – в топку». Генич после неполучения награды лучшему комментатору сезона написал пост, а затем удалил

Константин Генич, работающий на « Матч ТВ », эмоционально высказался о премии «WINLINE Герои РПЛ», на которой был определен лучший комментатор сезона.

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