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Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять стратегическое взаимодействие с ЕС

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять стратегическое взаимодействие с ЕС

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о готовности Китая укреплять стратегическое взаимодействие с ЕС.

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