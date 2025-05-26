Шойгу: РФ выступает за единую и неделимую безопасность

Единая и неделимая безопасность для всех является целью Москвы, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу 26 мая телеканалу «Россия-24» перед 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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