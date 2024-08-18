Что нужно обязательно успеть сделать до конца лета

Лето — время, когда каждый день приносит новые возможности для ярких впечатлений и полезных дел. Чтобы провести это время максимально насыщенно и продуктивно, вот несколько вещей, которые стоит успеть сделать до конца сезона.
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