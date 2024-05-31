Куда сходить: интересные мероприятия 1 июня в Крыму

КВЕСТ Ливадийский дворец-музей (Ялта, пгт Ливадия, ул Батурина, д 44А) «Письмо Великой Княгини» 12+ 1 июня, 11:00 В Международный день защиты детей в парке Ливадийского дворца пройдёт детский исторический квест.
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