Боррель: возможно, начало торговой войны между Евросоюзом и Китаем неизбежно

Возможно, начало торговой войны между Европейским союзом и Китайской Народной Республикой неизбежно. Об этом заявил верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует South China Morning Post.
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