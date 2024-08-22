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Боррель: возможно, начало торговой войны между Евросоюзом и Китаем неизбежно

Боррель: возможно, начало торговой войны между Евросоюзом и Китаем неизбежно

Возможно, начало торговой войны между Европейским союзом и Китайской Народной Республикой неизбежно. Об этом заявил верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует South China Morning Post.

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