Пожар в квартире на 15-м этаже потушили в Барнауле

Хозяева покинули жилище самостоятельно, эвакуировать соседей спасателям не пришлось Пожар в многоэтажке на Взлетной / Фото: МЧС Алтайского края В Барнауле на улице Взлетной потушили пожар в квартире на 15-м этаже, сообщили в МЧС Алтайского края.
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