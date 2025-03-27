Пожар в квартире на 15-м этаже потушили в Барнауле

Хозяева покинули жилище самостоятельно, эвакуировать соседей спасателям не пришлось Пожар в многоэтажке на Взлетной / Фото: МЧС Алтайского края В Барнауле на улице Взлетной потушили пожар в квартире на 15-м этаже, сообщили в МЧС Алтайского края.