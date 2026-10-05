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Жительница ХМАО хотела вернуть проданную квартиру по «схеме Долиной»

Жительница ХМАО хотела вернуть проданную квартиру по «схеме Долиной»

Нижневартовский городской суд отказал местной жительнице в возврате квартиры, которую она продала после разговора с мошенниками.

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