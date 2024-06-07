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Ростех

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Ростех рассказал на ПМЭФ о крупных промышленных проектах в столице

Ростех рассказал на ПМЭФ о крупных промышленных проектах в столице

Управляющий директор Госкорпорации Ростех по станкостроению и особым проектам Семен Якубов и заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по развитию Ирек Гумеров выступили экспертами в дискуссии «Новые подходы структурирования промышленных капиталоемких проектов», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.

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