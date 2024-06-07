Ростех рассказал на ПМЭФ о крупных промышленных проектах в столице

Управляющий директор Госкорпорации Ростех по станкостроению и особым проектам Семен Якубов и заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по развитию Ирек Гумеров выступили экспертами в дискуссии «Новые подходы структурирования промышленных капиталоемких проектов», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.