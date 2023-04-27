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Если сегодня не огорошить Запад жёсткой русской силой, завтра будет новая мировая война с сотнями миллионов смертей

Если сегодня не огорошить Запад жёсткой русской силой, завтра будет новая мировая война с сотнями миллионов смертей

Юрий Кот Российская теннисистка с малороссийской фамилией Виталия Дьяченко рассказала, как польская авиакомпания LOT отказала ей в регистрации на рейс из-за российского гражданства: «Покупала билет за несколько дней, там указывалось, что я русская.

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