Если сегодня не огорошить Запад жёсткой русской силой, завтра будет новая мировая война с сотнями миллионов смертей

Юрий Кот Российская теннисистка с малороссийской фамилией Виталия Дьяченко рассказала, как польская авиакомпания LOT отказала ей в регистрации на рейс из-за российского гражданства: «Покупала билет за несколько дней, там указывалось, что я русская.