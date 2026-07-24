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ВС РФ начали глубокий охват Красного Лимана с юга

ВС РФ начали глубокий охват Красного Лимана с юга

Как сообщил aif.ru со ссылкой на военблогера Юрия Подоляку, российская армия приступила к глубокому охвату Красного Лимана с юга и юго-запада, а подразделения 25-й армии закрепили ряд важных успехов в городе и на подступах к нему.

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