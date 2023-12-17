По требованию регуляторов Tesla усилила контроль за поведением водителя при активности автопилота

На уходящей неделе американское агентство NHTSA принудило компанию Tesla обновить бортовое ПО на 2 млн электромобилей данной марки с целью усиления контроля за поведением водителей при активности систем Autopilot и FSD.
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